В пяти областях Украины обесточено 148 населенных пунктов вследствие непогоды

Вследствие непогоды в пяти областях Украины обесточено 148 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром в четверг.

"По состоянию на 7 ч. в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 148 населенных пунктов в 5 областях (Киевская – 64, Черниговская – 47, Житомирская – 15, Винницкая – 18 и Донецкая – 4). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении.