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07:09 09.12.2021

Великобритания и Дания будут укреплять сотрудничество для сдерживания России

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Соединенное Королевство и Дания договорились об укреплении сотрудничества на случай необходимости сдерживания России.

"Чтобы удержать Россию от агрессивного поведения и других угроз, НАТО должно иметь возможность развертывать силы во всех своих регионах со скоростью, необходимой для обеспечения своевременного усиления союзников в случае кризиса или военного конфликта. Мы будем укреплять сотрудничество в области военной мобильности через НАТО, Северную группу и на двусторонней основе", - говорится в совместном заявлении главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса и его датской коллеги Трине Брамсен.

Отмечается, что в ходе встречи главы оборонных ведомств двух стран договорились укреплять сотрудничество в области сил реагирования - как в рамках НАТО, так и с силами быстрого развертывания для реагирования на кризисные ситуации.

"Великобритания и Дания продолжат сотрудничество в Балтийском регионе, в том числе, в рамках расширенного передового присутствия НАТО в Эстонии и Многонациональной дивизии (Север) в Латвии и Дании", - говорится в сообщении.

Великобритания и Дания будут работать вместе над созданием Объединенных экспедиционных сил(JEF), укреплять сотрудничество в таких областях, как воздушное и морское наблюдение, совместная подготовка, оказание помощи в случае стихийных бедствий, обмен разведданными и противолодочные операции.

Кроме того, две страны изучат возможности для расширения сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами и поддержке стабильности в Африке.

Теги: #великобритания #россия #дания
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