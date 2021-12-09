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07:07 09.12.2021

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе

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За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в четверг утром.

В частности, в направлении Нью-Йорка, а также вблизи Новоалександровки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Светлодарска русские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко от Луганского противник обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка
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