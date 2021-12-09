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06:11 09.12.2021

Байден проинформирует лидеров "Бухарестской девятки" о своем разговоре с президентом РФ

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Байден проинформирует лидеров "Бухарестской девятки" о своем разговоре с президентом РФ

Президент США Джо Байден в четверг поделится с лидерами "Бухарестской девятки" содержанием своего разговора с главой России Владимиром Путиным и обсудит с ними ситуацию вокруг Украины, сообщает Белый дом.

"(...) Он (Байден- ИФ) проведет телефонный разговор с лидерами "Бухарестской девятки"- наших союзников по НАТО на восточном фланге, чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным, услышать их мнение о текущей ситуации в области безопасности и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед разговором с "Бухарестской девяткой" президент США намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, "чтобы обсудить наращивание военной мощи России на границах Украины".

В "Бухарестскую девятку" (В9) входят такие страны, как Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Переговоры между президентами США и России прошли во вторник и длились более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину, а также другие темы.

Теги: #сша #байден
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