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04:35 09.12.2021

Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

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Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении системы COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек, сообщает в среду The Guardian.

"Мы вводим в обязательном порядке COVID-пропуска в ночные клубы и заведения, где собирается большое количество людей, включая заведения, которые вмещают более 500 человек в закрытом помещении, и на открытом пространстве с сидячими местами для более чем 4 тыс. человек, а также в любые другие заведения, которые вмещают более 10 тыс. человек", - приводит издание его слова.

Правило вступит в силу 10 декабря.

Также британцы в обязательном порядке будут должны носить маски в общественных местах, включая театры, рестораны и кинотеатры. С понедельника 13 декабря британцам рекомендуется работать удаленно из дома.

Джонсон также заявил, что "очевидно, что штамм "омикрон" распространяется быстрее, чем "дельта", и что в Британии выявлено 568 случаев заражения этим штаммом". Причем он отметил, что вероятно реальные цифры выше.

Теги: #коронавирус #ограничения #британия
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