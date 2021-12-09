Минэкономики подписало меморандум о взаимопонимании с государственным бюро метрологии Хорватии

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Государственным бюро метрологии Республики Хорватия был подписан во время второго заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами двух стран.

"С украинской стороны Меморандум подписала заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова", сообщила пресс-служба Минэкономики в среду.

По ее словам, заключение меморандума создаст условия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере метрологии в рамках выполнения положений Соглашения об ассоциации в части технических барьеров в торговле и подготовки к заключению Соглашения о “промышленном безвизе”, что на сегодняшний день является приоритетной задачей президента и премьер-министра Украины в отношениях с ЕС.

Как указано в сообщении, обмен информацией и передовым опытом Хорватии в рамках меморандума также будет способствовать дальнейшему развитию системы метрологии Украины в соответствии с европейскими нормами и правилами, что чрезвычайно актуально в рамках проведения предварительной оценочной миссии ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению соглашения АСАА ("промышленный безвиз").

"Совместное участие в проектах различных метрологических программ и межлабораторных сравнениях будет способствовать внедрению европейского опыта в метрологическую систему Украины, получению потребителем инновационной, качественной и безопасной продукции, а также создаст предпосылки для выпуска конкурентоспособной украинской продукции и увеличения объемов экспорта товаров на рынки обоих государств", - подчеркнула Ирина Новикова.