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03:06 09.12.2021

ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России в Украине так же жестко, как отреагировали на действия Беларуси - премьер Эстонии

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ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России в Украине так же жестко, как отреагировали на действия Беларуси - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России в Украине так же жестко, как отреагировали на действия Беларуси.

"Европейский союз и НАТО внимательно следят за развитием событий. Мы готовы отреагировать на агрессию против наших стран-партнеров: действия России в Украине не останутся без ответа ни со стороны нас, ни с со стороны наших союзников", - говорится в ее заявлении на встрече в среду глав правительств стран Балтии в Вильнюсе.

По ее словам, "нам удалось сохранить твердую позицию в Европейском союзе по введению санкций в отношении Беларуси, и мы точно также готовы совместно и быстро отреагировать, если Россия продолжит эскалацию в направлении Украины".

Премьер-министр считает, что угрозы и агрессивная политика России возрастает. Кроме того, "наряду с ростом враждебных сигналов мы наблюдаем и более активную военную деятельность России в направлении Украины".

"Для нас неприемлемо, что авторитарное государство с помощью угрозы военных действий и применения силы пытается вынудить Украину изменить свои решения: мы видим желание силой или угрозами разделить Европу на сферы влияния. Это недопустимая и морально недостойная политика. И это нужно ясно дать понять России", - призвала Каллас.

Теги: #реакция #эстония #премьер
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