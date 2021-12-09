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02:49 09.12.2021

Оборонные расходы Эстонии в 2022г вырастут до рекордных 2,3% ВВП

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Оборонные расходы Эстонии в 2022г вырастут до рекордных 2,3% ВВП

Парламент Эстонии на заседании в среду принял закон о государственном бюджете на 2022 год, в котором расходы на оборону увеличиваются до рекордного уровня в 2,3% от валового внутреннего продукта.

Доходы бюджета составляют 13,13 млрд евро, расходы - 13,64 млрд евро, объем инвестиций - 716 млн евро. Налоговая нагрузка составит 33,7% ВВП или на 1% ниже, чем в этом году.

За принятие госбюджета проголосовали 59 членов парламента из 101, против 37. Воздержавшихся не было.

Премьер Кая Каллас заявила при передаче законопроекта парламенту, "экономика Эстонии сильна и возвращается к уровню, который был до коронавируса".

В качестве одного из бюджетных приоритетов она выделила расходы на оборону, которые, по ее словам, "вырастут на рекордный для Эстонии уровень, составляя более 2,3 процента от ВВП". "Это четкая весть как нашим союзникам, так и противникам - Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и вкладывается в нее", - сказала премьер.

На оборону выделяется 748 млн евро и расходы по этой статье вырастут впервые на рекордную сумму в 103 млн евро. Эстония является одним из немногих государств НАТО, выполняющий установленный НАТО критерий в 2% от ВВП. Сюда включаются и расходы на базирующихся в стране союзников по НАТО, программу инвестиций в оборону и разработку новых возможностей.

При разработке госбюджета правительство, кроме обороны, выделило такие приоритеты, как быстрый выход из пандемии COVID-19, поддержка психического и физического здоровья людей, финансовая устойчивость, образование и инновации, зеленая экономика, внешнеполитическая активность, и сокращение регионального неравенства.

Теги: #бюджет #оборона #эстония #расходы
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