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01:39 09.12.2021

Блинкен и Столтенберг обсудили варианты реакции на случай нападения РФ на Украину

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в среду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом варианты действий альянса в случае вторжения РФ в Украину, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор президента (Джо - ИФ) Байдена с президентом России (Владимиром - ИФ) Путиным. Также они обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей российской агрессии против Украины", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

Теги: #сша #обсуждение #нато
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