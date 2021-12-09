Блинкен и Столтенберг обсудили варианты реакции на случай нападения РФ на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в среду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом варианты действий альянса в случае вторжения РФ в Украину, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор президента (Джо - ИФ) Байдена с президентом России (Владимиром - ИФ) Путиным. Также они обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей российской агрессии против Украины", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.