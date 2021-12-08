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23:46 08.12.2021

Развертывание дополнительных сил США на востоке Европы возможно лишь в случае нападения России на Украину

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Развертывание дополнительных сил США на востоке Европы возможно лишь в случае нападения России на Украину

США будут готовы направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе лишь в ситуации, если РФ нападет на Украину, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Если произойдет новое вторжение в Украину и поступят запросы о дополнительной поддержке, тогда мы ответим положительно на эти запросы. Сейчас же ситуация - иная", - заявил он на брифинге. Так Кирби разъяснил, какие меры США могут принять в случае нападения РФ на Украину.

Он также отметил, что украинские военные вправе применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны для самообороны.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", - сказал он на брифинге.

Теги: #армия #сша #помощь #союзники
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