Развертывание дополнительных сил США на востоке Европы возможно лишь в случае нападения России на Украину

США будут готовы направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе лишь в ситуации, если РФ нападет на Украину, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Если произойдет новое вторжение в Украину и поступят запросы о дополнительной поддержке, тогда мы ответим положительно на эти запросы. Сейчас же ситуация - иная", - заявил он на брифинге. Так Кирби разъяснил, какие меры США могут принять в случае нападения РФ на Украину.

Он также отметил, что украинские военные вправе применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны для самообороны.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", - сказал он на брифинге.