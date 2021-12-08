Харьковчанка задушила 2-летнего сына и пыталась покончить собой

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти 2-летнего мальчика и попытки самоубийства его 36-летней матери.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина сама вызвала полицию и сообщила о смерти ребенка. Она совершила попытку самоубийства, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы скорой и неотложной помощи.

Как сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, женщина сообщила правоохранителям, что сама убила ребенка..

По предварительной информации, мальчик умер от удушения - предположительно его задушили поясом от халата, найденном на месте преступления.