ФРГ будет готова рассмотреть вариант с остановкой "Северного потока 2" в случае нападения РФ на Украину

Власти ФРГ будут готовы рассмотреть возможность остановки "Северного потока 2" в случае нападения России на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с позицией Берлина.

Издание отмечает, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц - сторонник "Северного потока". "Тем не менее, у Запада есть широкий спектр опций, чтобы ответить в случае вторжения РФ в Украину. Остановка "Северного потока 2"- одна из опций", - говорится в статье со ссылкой на собеседников издания.

"Американские официальные лица заявляют, что Шольц вряд ли прогнется под американским давлением по газопроводу сразу после того, как стал канцлером. Однако, по их мнению, в целом он поддерживает идею США об оказании давления на Путина, чтобы предотвратить вторжение", - подчеркивается в статье.

Financial Times отмечает, что при Ангеле Меркель ФРГ была за реализацию "Северного потока 2". Однако в новой коалиции "зеленые" выступают против этого проекта.