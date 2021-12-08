Во Франции зафиксировали самый высокий с прошлого года суточный прирост случаев COVID-19

Во Франции за последние сутки выявили свыше 61,3 тыс. случаев коронавируса COVID-19, сообщают в среду французские СМИ со ссылкой на данные службы здравоохранения.

Отмечается, что это самый высокий показатель с 2 ноября 2020 года.

Показатель заболеваемости во Франции вырос до 448 случаев на 100 тыс. человек.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2,6 тыс. человек с коронавирусом.

Накануне во Франции зафиксировали около 59 тыс. новых случаев заражения.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом в стране. При этом он указал, что с пятницы на четыре недели закрывают дискотеки. Премьер также добавил, что все работодатели должны по возможности позволить сотрудникам два или три дня работать дистанционно. Кастекс отметил, что с 15 декабря в стране будет доступна вакцинация для детей возрастом от 5 до 11 лет, у которых есть показания к прививке ввиду ослабленного состояния здоровья.