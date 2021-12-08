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22:05 08.12.2021

Столтенберг приветствует диалог Байдена и Путина и призывает РФ не нападать на Украину

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Столтенберг приветствует диалог Байдена и Путина и призывает РФ не нападать на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.

"Мы приветствуем разговор, который произошел между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины", - заявил Столтенберг во время организованной в Берлине конференции о глобальном мире и безопасности в 21 веке.

Он также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений, касающихся Украины.

Переговоры между президентами США и России прошли во вторник и длились более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину, а также другие темы.

Теги: #позиция #сша #россия #нато
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