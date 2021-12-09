9 декабря: Какой сегодня праздник

9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией, День памяти жертв преступления геноцида, День еврейской книги, Всемирный день техно-музыки, в США – день ветеринарной медицины, День ламы, День клоуна "Грустный Вилли" и День кондитерских изделий. А в Таджикистане празднуют День геолога. У православных - День памяти мученика Георгия. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день борьбы с коррупцией

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день, в 2003 году, в мексиканском городе Мерида на конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Конвенция 2003 года – первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Всемирный день техно-музыки

9 декабря отмечается Всемирный день техно-музыки. Дата установлена в честь американского музыканта, который работает в музыкальном жанре детройт-техно и электромузыки — Хуана Аткинса, который родился 9 декабря 1962 года. Он стал одним из первопроходцев в техномузыке.

Церковный праздник

9 декабря православные празднуют годовщину освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Георгий считается одним из самых почитаемых святых. Празднование основали в память про освящение Георгиевского храма в Киеве в 1051-1054 годы. Георгий считается небесным покровителем князя Ярослава Мудрого.

Георгий родился примерно в III веке на территории Каппадокии. Его родители были христианами, поэтому воспитывали своего сына в вере. Он прекрасно проявил себя, находясь на военной службе при императоре Диоклетиане. Хотя после того, как последний инициировал гонения христиан, Георгий раздал все свое имущество бедным людям, а сам отправился к императору и открыто заявил, что является христианином. Несмотря на то, что до этого Георгий служил верой и правдой императору, Диоклетиан приказал подвергнуть его многочисленным пыткам. Перед смертью Георгий осенил крестным знамением статую Аполлона, после чего идолы в храме разрушились. Жена императора бросилась к ногам Георгия и просила его простить Диоклетиана и грехи, совершенные им. В результате, вместе с Георгием она погибла от рук язычников. Согласно преданию, одним из посмертно совершенных чудес Георгия является убийство змея, который опустошал земли в Бейруте. Именно поэтому, Георгия часто изображают именно с копьем.

В этот день:

1918 — Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне.

1953 — Компания "Дженерал Электрик" объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.

1968 — Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенные им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.

1990 — Победа на президентских выборах Леха Валенсы, ставшего первым выбранным напрямую президентом Польши.

1997 — Сделан первый звонок в сети мобильной связи "Киевстар".

2005 — В Лондоне завершена эксплуатация на линейных маршрутах "Рутмастеров" — знаменитых двухэтажных красных автобусов.

2011 — Заявила о закрытии украинская студия GSC Game Publishing, которая разработала известные игры S.T.A.L.K.E.R. и Казаки. В 2014 году компанию возродят.

Именины: Василий, Афанасий, Юлиан, Михаил, Назар, Николай, Иван, Илья.