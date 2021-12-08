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20:44 08.12.2021

Бундестаг в четверг проведет экстренные слушания касательно скопления войск РФ возле украинских границ – посол

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Бундестаг в четверг проведет экстренные слушания касательно скопления войск РФ возле украинских границ – посол

Немецкий парламент в четверг, 9 декабря, проведет экстренные слушания относительно скопления войск РФ возле государственных границ Украины, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция Федерального правительства касательно скопления российских войск вдоль государственных границ Украины". Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", - написал Мельник на своей странице в Twitter.

 

Теги: #рф #украина #слушания #германия
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