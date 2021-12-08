Минимум четыре крупных союзника США по НАТО будут участвовать в обсуждении с Москвой ее опасений, связанных c альянсом – цитируют СМИ Байдена

Президент США Джо Байден рассчитывает, что к 10 декабря сможет сообщить о дальнейших контактах США с Россией, сообщают в среду американские СМИ.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи (с Россией - ИФ) на высоком уровне", - приводят СМИ слова Байдена.

Как сказал Байден, в этих встречах также примут участие некоторые страны-члены НАТО.

"Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c альянсом... Это позволит снизить напряженность на восточном фланге", - заявил американский президент.

Накануне в Белом доме сообщили, что Байден не пошел на уступки во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с РФ темы, вызывающие беспокойство.

В свою очередь Кремль сообщал, что Путин в разговоре со своим американским коллегой заявил о серьезной заинтересованности России в твердых, юридически обязывающих гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.