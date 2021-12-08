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20:29 08.12.2021

Украина и Хорватия подписали пять совместных документов - Шмыгаль

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Украина и Хорватия подписали пять совместных документов - Шмыгаль

По итогам визита в Киев премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича было подписано пять совместных документов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство Украины настроено на развитие взаимовыгодного партнерства с Хорватией и будет прилагать максимум усилий для дальнейшего устранения барьеров в наших двусторонних отношениях", - приводит слова главы украинского правительства пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, во время второго заседания Совместной межправительственной украинско-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству было заключено:

- Соглашение сотрудничества между Государственной архивной службой Украины и Государственным архивом Республики Хорватия. Отмечается, что это позволит обеспечить равные права доступа украинских и хорватских исследователей к архивным документам;

- Меморандум о взаимопонимании между Мининфраструктуры Украины и Министерством моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Договоренность обеспечит условия для беспрепятственной железнодорожной перевозки пассажиров, транспортировки грузов и почты меж государствами;

- Меморандум о взаимопонимании сотрудничества в сфере метрологии между Минэкономики Украины и Государственным бюро метрологии Республики Хорватия;

- План мероприятий рабочей группы между Украиной и Хорватией на 2022/2023 годы, который, в частности, предусматривает обмен опытом с Хорватией в вопросе реинтеграции временно оккупированных территорий, реабилитации ветеранов и внутренне перемещенных лиц, противоминной деятельности и усилении национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали совместную Декларацию касательно европейской перспективе Украины.

Теги: #подписание #хорватия #документы
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