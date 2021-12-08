Глава МИД Франции предупредил Москву о "стратегических последствиях" в случае эскалации ситуации с Украиной

Россия столкнется с масштабными последствиями и санкциями в случае нападения на Украину, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"России дали твердо понять, что последуют стратегические и массивные последствия, если будет новое нарушение территориальной целостности Украины", - приводят французские СМИ слова французского министра.

Ле Дриан также заверил, что речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.

"Мы с большим вниманием следим за ситуацией вокруг Украины. Главы государств и правительств выразили свою решимость с тем, что суверенитет нельзя нарушать", - отметил он.