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20:05 08.12.2021

В Молдове готовят большую амнистию

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В Молдове готовят большую амнистию

В Молдове запланирована амнистия примерно 20% заключенных. Такое решение содержится в законопроекте, на который правительство дало в среду положительное заключение.

Законопроект, подготовленный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" приурочен к 30-летию провозглашения независимости Молдовы, которое отмечалось 27 августа.

Согласно законопроекту, около 1723 заключенных подпадут под действие закона об амнистии, из которых 1650 подлежат условно-досрочному, а остальные - немедленному освобождению.

Проектом предусмотрено создание специальной комиссии, которая будет рассматривать дела по амнистии. В ее состав войдут представители министерства юстиции, Национальной администрации пенитенциарных учреждений, Национальной инспекции по пробации, а также судебные психологи.

Национальная администрация пенитенциарных учреждений представит комиссии список осужденных, которые могут попасть под действие амнистии (под нее не подпадут лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления, связанные с коррупцией). Впоследствии, комиссия направит соответствующие запросы в суды, которые смогут оправдать либо смягчить приговор осужденным.

В молдавских тюрьмах содержится более 7 тыс. заключенных.

Теги: #молдова #заключенные #амнистия
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