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19:29 08.12.2021

Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

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Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

 

Киев. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министр обороны Украины Алексей Резников и министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас во время встречи в Киеве в среду подписали Меморандум о сотрудничестве между оборонными ведомства Украины, Литвы и Грузии в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Уточняется, что целью Меморандума является создание группы по анализу киберугроз при Региональном центре кибербезопасности в Каунасе (Литва), а также определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

"Этот шаг существенно усилит профессиональное взаимодействие между нашими странами. Подписанием Меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины по сотрудничеству в сфере кибербезопасности и подчеркивается готовность стран участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В Минобороны отмечают, что главная задача создаваемой Меморандумом группы заключается в развитии многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией относительно киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы.

В ведомстве уточняют, что грузинская сторона подпишет Меморандум позднее.

"Кстати, Меморандум открыт и для присоединения любых других субъектов НАТО/ЕС или государств — участников Программы НАТО "Партнерство ради мира" и Программы ЕС "Восточное партнерство". Поэтому все желающие партнеры могут присоединиться к инициативе", - добавил Резников.

Региональный центр кибербезопасности в Каунасе был создан летом 2021 года. Его задачей является анализ киберугроз, обмен информацией, разработка рекомендаций по кибербезопасности, противостояние гибридным угрозам, организация учений на критически важной инфраструктуре, а также научные исследования.

Теги: #грузия #кибербезопасность #литва
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