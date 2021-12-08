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18:38 08.12.2021

Байден заверяет, что не рассматривает возможность применения армии США для защиты Украины от РФ - СМИ

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Байден заверяет, что не рассматривает возможность применения армии США для защиты Украины от РФ - СМИ

Президент США Джо Байден в среду заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России, сообщают американские СМИ.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены в Украину для ее защиты от России.

По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

При этом он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

Теги: #армия #украина #байден
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