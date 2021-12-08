События

18:09 08.12.2021

В Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП, пострадали девять человек

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В Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП, пострадали девять человек

В среду, 8 декабря, около 17:00 вблизи села Лозовая Тернопольского района столкнулись микроавтобус и автомобиль, в результате чего пострадали девять человек, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них - водитель маршрутки, курсировавшей из Тернополя в Кременец.

На месте происшествия работают правоохранители.

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований согласно ст.286 УК Украины.

Теги: #тернопольская_область #дтп
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