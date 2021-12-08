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17:17 08.12.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

Российские наемники на Донбассе с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка и Новоалександровки оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Теги: #оос #ситуация
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