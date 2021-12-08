Путин назвал провокационным вопрос, собирается ли РФ нападать на Украину

Президент РФ Владимир Путин расценил как провокационный вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что РФ - миролюбивое государство.

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в среду.

Путин также заявил о праве каждой страны выбирать способ обеспечения своей безопасности, но это не должно подрывать безопасность других стран.

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае - России", - сказал Путин журналистам в среду по итогам российско-греческих переговоров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Поэтому это тема отдельного разговора, и мы договорились (с президентом США Джо Байденом) о том, что сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет", - заявил Путин.