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16:34 08.12.2021

В ОРДЛО 10 лиц были привлечены к ответственности за выражение взглядов, в частности проукраинских – УВКПЧ

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В ОРДЛО 10 лиц были привлечены к ответственности за выражение взглядов, в частности проукраинских – УВКПЧ

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которая контролируется российскими наемниками, гражданское пространство и фундаментальные свободы были строго ограничены после того, как вооруженные группы взяли над ними контроль в 2014 году, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По её словам, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) задокументировало 10 случаев, когда в ОРДЛО лица были привлечены к ответственности за выражение своих взглядов, в частности проукраинских, участие в общественных делах и в одном случае за обращение к средствам правовой защиты в связи с нарушением их прав.

"Мы задокументировали 10 случаев, когда лица были привлечены к ответственности за выражение своих взглядов, в частности проукраинских взглядов, за участие в общественных делах и в одном случае за обращение к средствам правовой защиты в связи с нарушением их прав", - сказала Богнер на конференции в Киеве в среду.

Она отметила, что контент в социальных медиа был подвергнут цензуре, а аккаунты в социальных медиа со взглядами, критикующими т.н. "республики", были закрыты.

Богнер обратила внимание на то, что многие защитники прав человека покинули территории, контролируемые вооруженными группами, после начала вооруженного конфликта в 2014.

"Те, кто остались и продолжили работу, сталкиваются с высокой степенью опасности, в частности защитники прав женщин, работающие в поддержку пострадавших от домашнего насилия", - пояснила она.

Богнер добавила, что свобода мирных собраний в ОРДЛО остается очень ограниченной.

"УВКПЧ не наблюдало никаких собраний по чувствительным политическим темам ни в одной из самопровозглашенных республик", - сказала она.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подчеркнула, что наказание людей за выражение мнений и участие в политических дискуссиях, влияющих на их безопасность и благополучие, противоречит международному праву в области прав человека.

Кроме того, на территории временно оккупированной Автономной Республике Крым и города Севастополь, УВКПЧ продолжает документировать нарушения прав человека и международного гуманитарного права и давать рекомендации РФ, как оккупационной власти, чтобы устранить их.

"Ситуация в Крыму продолжает быть отмеченной ограничениями свободы слова, в частности в отношении мнений, критикующих политику и практики РФ на полуострове", - отметила Богнер.

По её словам, журналисты, которые критикуют оккупационные власти, столкнулись со слежкой, уголовным преследованием, арестами, запретом въезда в Крым и депортацией с Крыма. Правозащитники также работают в очень ограниченной среде, подвергаясь риску привлечения к ответственности и другого возмездия от властей.

Теги: #увкпчоон #ордло
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