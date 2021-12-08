В Украине откроется офис Хорватского туристического союза

Офис Хорватского туристического союза будет открыт в Украине, анонсировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Мы приняли решение открыть в Украине Офис Хорватского туристического союза для дополнительной популяризации и приближения Хорватии к украинцам, и сделать еще один шаг в нашем сотрудничестве", – сказал Пленкович в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Киеве.

По словам Пленковича, в 2021 году Хорватию посетило больше туристов, чем в рекордном 2019 году.

Также он сообщил, что 8 декабря в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко при его участии будет открыт Центр хорватского языка.