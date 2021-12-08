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16:00 08.12.2021

Пленкович о разговоре Байдена и Путина: были даны месседжи, чтобы состоялась деэскалация конфликта

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Пленкович о разговоре Байдена и Путина: были даны месседжи, чтобы состоялась деэскалация конфликта

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что при разговоре президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина были даны сообщения, направленные на деэскалацию конфликта.

"Мы обсудили первую информацию, которая появилась в информпространстве, видео-конференцию, которая прошла между президентом Байденом и президентом Путиным. Мне кажется, что хорошо, что этот разговор состоялся. Были даны меседжи, которые были посланы для того, чтобы состоялась деэскалация конфликта и для того, чтобы все решалось дипломатическим путем", – сказал Пленкович на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Киеве.

Премьер подчеркнул, что Хорватия желает мира и диалога для Украины, а также чтобы не было жертв и дестабилизации.

В то же время он добавил, что хорватская сторона узнает больше о деталях разговора Байдена и Путина после консультаций с партнерами.

Теги: #оценка #пленкович #байден #путин
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