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15:47 08.12.2021

Зеленский позитивно оценивает разговор Байдена с Путиным, прокомментирует после диалога с президентом США

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Зеленский позитивно оценивает разговор Байдена с Путиным, прокомментирует после диалога с президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что положительно оценивает результаты разговора президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина во вторник, в ходе которого, в частности, обсуждалась ситуация в Украине.

"Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ… Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – урегулировании войны на востоке нашего государства", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в среду в Киеве.

Глава Украинского государства сказал, что даст развернутый комментарий по поводу разговора Байдена и Путина после того, как проведет разговор с Байденом, который запланирован на четверг, 9 декабря.

"Детали этого разговора я хотел бы все-таки прокоммуницировать с вами, и прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский, обращаясь к журналистам.

Президент Украины уточнил, что разговор с президентом США будет "в формате диалога" по телефону.

Теги: #диалог #зеленский #байден
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