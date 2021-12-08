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14:49 08.12.2021

"Автострада" подписала договор с Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом о старте программы дуального образования

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"Автострада" подписала договор с Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом о старте программы дуального образования

Группа компаний "Автострада" подписала договор с Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом (ХНАДУ) о старте программы дуального образования, предполагающей совмещение получения теоретических знаний в вузе с получением практического опыта в условиях производства.

Как сообщила пресс-служба группы компаний в среду, уже с 2022/2023 учебного года студенты ХНАДУ параллельно с учебой смогут работать на дорожных и мостовых объектах "Автострады".

"Предварительно получено более 100 заявок на участие в программе. В настоящее время завершается согласование формата обучения, учебных программ и критериев оценки студентов", - говорится в сообщении.

В "Автостраде" отмечают, что подход через дуальное образование позволит готовить именно таких специалистов, потребность в которых существует как в компании, так и на рынке. Студенты смогут рассчитывать на работу по специальности. Оплату обучения будет осуществлять "Автострада", согласно трехстороннему соглашению.

"Участие в проекте дуального образования является продолжением системного подхода "Автострады" к подготовке кадров. У нас действуют внутренние программы развития и обучения персонала, стажировки, производственные практики с гарантированным социальным пакетом, а также стипендиальные инициативы. "Автострада" обновляет материально-технические базы профильных учебных заведений. Сотрудники компании делятся опытом со студентами на открытых лекциях, встречах и ознакомительных визитах на производственные мощности компании. Наша цель – популяризировать профессию дорожника, чтобы способствовать подготовке нового поколения специалистов и ликвидировать "кадровый голод", который есть в отрасли", – цитируется HR-директор "Автострады" Екатерина Васюта.

По словам ректора ХНАДУ Виктора Богомолова, реализация проекта дуального образования позволит вывести подготовку будущих дорожников на новый уровень и повысить институциональную способность университета.

"Мы имеем мощную учебную базу и стремимся давать нашим студентам самые актуальные знания. Запуск дуальной формы обучения в партнерстве с "Автострадой", которая является одной из наиболее инновационных компаний на рынке – это возможность для них получить полный комплекс необходимых практических навыков. Участники программы приобретут именно тот опыт, который позволит им добиться успеха в профессии. В процессе обучения будет около 50% практики. И не формальной, как часто бывает с производственной практикой на старших курсах. Это прохождение стажировок для того, чтобы преодолеть пропасть между теорией на лекциях и современными реалиями профессии", – подчеркнул он.

По данным "Автострады", в ней сейчас работает около 50 выпускников ХНАДУ, 35 из них занимают руководящие росты. Половина из прошедших курс обучения были переведены на должности инженерно-технических работников. Кроме того, специалисты "Автострады" проходят повышение квалификации в ХНАДУ, а сотрудники университета принимают участие в обеспечении научно-технического сопровождения дорожно-строительных проектов "Автострады".

Группа компаний "Автострада" - один из лидеров дорожно-строительной сферы и является частью холдинга MS|Capital. Осуществляет капитальный ремонт и строительство дорог и мостов. Имеет в собственности более 2,5 тыс. ед. специализированной техники и5,5 тыс. штатных работников.

Теги: #хнаду #договор #автострада
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