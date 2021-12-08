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14:14 08.12.2021

Зеленский подписал закон о выделении из госбюджета 8 млрд грн на выплату 1000 грн вакцинированным по "е-Поддержке"

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Зеленский подписал закон о выделении из госбюджета 8 млрд грн на выплату 1000 грн вакцинированным по "е-Поддержке"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который предусматривает выделения 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "е-Поддержка"

Соответствующая отметка в среду, 8 декабря, появилась на карточке законопроекта №6297 на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает выделение 8 млрд грн Министерству экономики по бюджетной программе предоставления помощи "е-Поддержка".

Кроме того, еще дополнительно 2,2 млрд грн предусмотрены на борьбу с COVID-19.

Законом предполагается, что дополнительные доходы на эти цели будут обеспечены за счет перевыполнения плана импортного НДС.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2 декабря. Законопроект поддержали 253 народных депутата.

Ранее, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Полностью вакцинированы двумя дозами 11,4 млн украинцев. На выплаты им в госбюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд грн.

Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение "Дия" в безналичной форме. Для этого гражданин в "Дии" выбирает услугу "е-Поддержка", проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.

Теги: #закон #е_поддержка
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