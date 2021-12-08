Служба автодорог Запорожья обнародовала проект-презентацию подсветки вантового моста через Днепр

Служба автомобильных дорог в Запорожской области обнародовала проект-презентацию архитектурной подсветки, которую должны установить на вантовом мосту через Днепр.

Вантовый мост является частью инженерного ансамбля новых мостов в Запорожье, строящихся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Уже скоро движение транспорта по части моста откроют. После завершения всех строительных работ, по проекту предусмотрено архитектурное украшение пилона, вант и других элементов моста современной и яркой LED-подсветкой", - отмечается в сообщении на Facebook-странице запорожского автодора.