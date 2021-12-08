МАУ в конце декабря запустит чартеры на курорты Доминиканы, Мексики и Мальдив

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" совместно с туристическим оператором "Компас" планирует начало дальнемагистральной чартерной программы.

Как отмечается в сообщении МАУ в среду, начало полетов в экзотические курорты Доминиканы (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) и Мальдив (Мале) запланировано на 27 декабря текущего года.

"Ввиду того, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на ВС Boeing 767-300ER авиакомпании партнера "ЕвроАтлантик", - подчеркивают в МАУ.

Таким образом, будет реализован совместный проект по выполнению дальнемагистральной программы, где также частично будут задействованы экипажи МАУ.

Самолеты Boeing 767-300ER будут иметь двухклассную компоновку салона – бизнес и эконом.