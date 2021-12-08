События

13:50 08.12.2021

Зеленский поздравил нового канцлера Германии Шольца с избранием на должность

1 мин читать
Зеленский поздравил нового канцлера Германии Шольца с избранием на должность

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил федерального канцлера Германии Олафа Шольца с избранием на должность и подчеркнул, что ожидает конструктивного диалога.

"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в Европейский Союз и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Как сообщалось, в среду, 8 декабря, социал-демократ Олаф Шольц избран канцлером Германии в первом туре голосования. За него проголосовали 395 депутатов из 736 при необходимом минимуме в 369 голосов.

Теги: #зеленский #поздравление #шольц_олаф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:31 08.12.2021
Новый канцлер Германии принял присягу в Бундестаге

Новый канцлер Германии принял присягу в Бундестаге

11:42 08.12.2021
Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

Олаф Шольц избран канцлером ФРГ

18:47 07.12.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

18:44 07.12.2021
Зеленский продлил до 10 лет санкции против полутора сотен лиц, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму – указ

Зеленский продлил до 10 лет санкции против полутора сотен лиц, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму – указ

17:46 07.12.2021
Зеленский предложил с 2023г отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа

Зеленский предложил с 2023г отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа

07:55 07.12.2021
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

22:28 06.12.2021
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и России

19:50 06.12.2021
Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским - СМИ

Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским - СМИ

16:32 06.12.2021
Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе

Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе

12:29 06.12.2021
Будущий канцлер ФРГ Шольц представил новых министров

Будущий канцлер ФРГ Шольц представил новых министров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве 9 декабря ожидается гололед

В Черкасской области двое студентов, имеющих пистолеты, грозили расстрелять одногруппников

В Украине за сутки выявили 9 371 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 26 804 человек, 450 умерло

Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер-министры Украины и Хорватии обсудили укрепление сотрудничества в сфере торговли, туризма и цифровизации

Будущий "зеленый" глава Минсельхоза ФРГ приехал на церемонию вступления в должность на велосипеде

Служба автодорог Запорожья обнародовала проект-презентацию подсветки вантового моста через Днепр

В Киеве 9 декабря ожидается гололед

МАУ в конце декабря запустит чартеры на курорты Доминиканы, Мексики и Мальдив

В Молдове прекратили вакцинировать от COVID-19 россиян и других иностранцев

Минкультуры инициировало проведение открытой академической дискуссии о количестве жертв Голодомора

Эксперты выявили нарушения в более трети проб красной икры в РФ

Путин и Байден обсудили возможность следующего контакта, но о сроках пока говорить рано - Песков

В Украине осадки утихнут к пятнице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА