Зеленский поздравил нового канцлера Германии Шольца с избранием на должность

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил федерального канцлера Германии Олафа Шольца с избранием на должность и подчеркнул, что ожидает конструктивного диалога.

"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в Европейский Союз и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Как сообщалось, в среду, 8 декабря, социал-демократ Олаф Шольц избран канцлером Германии в первом туре голосования. За него проголосовали 395 депутатов из 736 при необходимом минимуме в 369 голосов.