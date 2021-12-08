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13:46 08.12.2021

В Молдове прекратили вакцинировать от COVID-19 россиян и других иностранцев

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В Молдове прекратили вакцинировать от COVID-19 россиян и других иностранцев

Министерство здравоохранения Молдовы запретило вакцинацию иностранцев от COVID-19, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) директор Кишиневского муниципального центра вакцинации Кристина Боклинкэ.

"В начале ноября мы ежедневно вакцинировали по 15-20 человек из числа граждан других стран, этот поток постоянно увеличивался, начиная с сентября. Раньше не было четких правил относительно вакцинации иностранцев против COVID-19, поэтому мы никому не отказывали", - сказал эпидемиолог.

Она уточнила, что запрет действует со второй половины ноября, после того как значительно вырос наплыв граждан других стран, желающих вакцинироваться в Молдове.

По словам Боклинкэ, проблемы возникали с регистрацией вакцинированных, так как предусмотрен строгий учет вакцинированных с вводом данных в единый электронный регистр.

"Но мы вводили иностранцев в базу данных с цифровым кодом заграничного паспорта. В нашей электронной системе регистрации есть такая возможность, где находится наш 13-значный IDNP или другой тип паспорта, мы ставили галочку "другой тип" и вводили данные из паспорта, который у них имеется", - отметила Боклинкэ.

Она сообщила, что около 90% вакцинированных в Молдове иностранцев являлись гражданами России.

"Как правило, они хотели вакцинироваться перед поездкой за рубеж, или же хотели (привиться) определенным видом вакцины. У нас всегда большой выбор, в том числе востребованные Pfizer и Astra Zeneca. Раньше был и Johnson & Johnson (Janssen), сейчас нет, но есть Moderna. (...) В соответствии с приказом, мы вакцинируем только граждан Молдовы или иностранных граждан, имеющих вид на жительство или длительный трудовой контракт в Молдове", - подчеркнула директор Центра вакцинации.

Теги: #молдова #иностранцы #вакцинация #запрет
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