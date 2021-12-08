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13:40 08.12.2021

Минкультуры инициировало проведение открытой академической дискуссии о количестве жертв Голодомора

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Минкультуры инициировало проведение открытой академической дискуссии о количестве жертв Голодомора

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало проведение открытой академической дискуссии о количестве жертв Голодомора.

"МКИП инициировало проведение открытой академической дискуссии под патронатом Украинского института национальной памяти и с участием ведущих украинских и зарубежных ученых. Установление правды о Голодоморе-геноциде – дело чести государства и ученых", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отмечают, что в последнее время наблюдаются резкие безапелляционные заявления отдельных ученых относительно количества жертв Голодомора.

"В 2009 году Главным следственным управлением Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело №475 по факту геноцида в Украине в 1932–1933 годах. На его основании в 2010 году Апелляционный суд Киева признал Голодомор геноцидом, назвал лиц, совершивших это преступление, а также на основании судебной научно-демографической экспертизы назвал количество погибших – 3,9 млн человек", - напоминают в Минкультуры.

В то же время, в министерстве обращают внимание, что сегодня некоторые ученые настаивают на значительно большем количестве жертв – 10,5 млн украинцев (9 млн 108 тыс. 500 украинцев в УССР и 1 млн 391 тыс. 500 украинцев в Северо-Кавказском крае РСФСР).

"Позиция Министерства культуры и информационной политики однозначна: некорректная дискуссия на этот счет в публичной плоскости – неприемлема. Для нас стало неприятным неожиданностью вчерашнее заявление, опубликованное на странице Музей Голодомора. Тем более что по результатам рабочего совещания в МКИП 30.11.2021, в котором принимала участие, в частности, директор Музея Олеся Стасюк, была наработана общая позиция, опубликованная впоследствии на сайте Украинского института национальной памяти", - говорится в сообщении.

В связи с чем, Минкультуры отмечает, что музей как научно-исследовательское учреждение не может клеймить оппонентов и оперировать оценочными суждениями.

"Любые вновь открывшиеся данные о количестве жертв должны быть тщательно изучены специалистами и ни в коем случае не должны стать предметом манипуляций", - подчеркнули в ведомстве.

Теги: #минкультуры #дискуссия #голодомор
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