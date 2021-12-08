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13:31 08.12.2021

Новый канцлер Германии принял присягу в Бундестаге

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Новый канцлер Германии принял присягу в Бундестаге

Новый канцлер Германии Олаф Шольц принял присягу в Бундестаге. 

Ранее Шольца выбрали канцлером депутаты Бундестага, затем из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера он получил верительную грамоту.

Около 15.00 по местному времени состоится церемония передачи должности Шольцу от бывшего канцлера Ангелы Меркель, а в 18.00 пройдет первое организационное заседание нового Кабинета министров. Одновременно с церемонией передачи должности от Меркель к Шольцу аналогичные церемонии пройдут в федеральных министерствах.

Теги: #присяга #шольц_олаф
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