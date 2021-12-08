События

12:15 08.12.2021

В Украине осадки утихнут к пятнице

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В Украине осадки утихнут к пятнице

В Украине в ближайшие сутки ожидаются осадки в большинстве областей; в западной и северной части похолодает, остальная территория останется в теплой воздушной массе.

"В ближайшие сутки погоду с осадками большинства областей будет определять циклон; западная и северная части Украины будут под влиянием холодного морозного воздуха, остальная территория останется в теплой воздушной массе", - сообщил Укргидрометцентр агентству "Интерфакс-Украина".

В ночь на четверг в Украине, кроме запада и востока, небольшой дождь, на севере с мокрым снегом; днем без существенных осадков.

В большинстве областей местами туман, в северных областях гололед, в западных и северных областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; в северных и Винницкой областях ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг мокрый снег и дождь, гололед; температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 декабря самая высокая температура днем была +8,5 в 1944, 1960г., самая низкая ночью -18,4 в 1945г.

В пятницу, 10 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь в западных областях днём мокрый снег; температура воздуха в западных областях ночью 0-5° мороза, днём около 0°; в северных областях ночью около 0°, днём 4-9° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днём 6-11°, в Одесской области до 14°.

В западных, ночью местами и в северных областях, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

 

Теги: #погода #прогноз
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