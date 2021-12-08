Российские наемники уже полгода удерживают украинского учителя года в СИЗО - омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе миссии Международного Комитета Красного креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой посетить СИЗО-5 г.Донецк и проверить соблюдение прав украинской учительницы физики Натальи Шило, которая полгода незаконно удерживается российскими наемниками в плену по подозрению в якобы шпионаже в пользу Украины.

"Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева посетить пожилую мать. Только через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты… Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Впоследствии Наталья переехала в Киев", - написала Денисова в Telegram.

Также омбудсмен просит главу миссии МККК в Украине проверить соблюдение прав и других удерживаемых на неподконтрольной территории лиц. По словам уполномоченной, сейчас в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, которых подвергают пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

"Отмечаю необходимость давления на страну-оккупанта Россию для соблюдения прав незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения", - добавила Денисова.