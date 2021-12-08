События

12:06 08.12.2021

Российские наемники уже полгода удерживают украинского учителя года в СИЗО - омбудсмен

1 мин читать
Российские наемники уже полгода удерживают украинского учителя года в СИЗО - омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе миссии Международного Комитета Красного креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой посетить СИЗО-5 г.Донецк и проверить соблюдение прав украинской учительницы физики Натальи Шило, которая полгода незаконно удерживается российскими наемниками в плену по подозрению в якобы шпионаже в пользу Украины.

"Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева посетить пожилую мать. Только через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты… Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Впоследствии Наталья переехала в Киев", - написала Денисова в Telegram.

Также омбудсмен просит главу миссии МККК в Украине проверить соблюдение прав и других удерживаемых на неподконтрольной территории лиц. По словам уполномоченной, сейчас в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, которых подвергают пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

"Отмечаю необходимость давления на страну-оккупанта Россию для соблюдения прав незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения", - добавила Денисова.

Теги: #донецк #сизо #учитель #удержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 12.11.2021
Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340,5 тыс. грн

Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340,5 тыс. грн

00:11 23.09.2021
Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев

04:50 22.09.2021
Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

07:01 10.09.2021
Украинская армия может взять оккупированный Донецк и Луганск, как только будет такая команда - Данилов

Украинская армия может взять оккупированный Донецк и Луганск, как только будет такая команда - Данилов

11:43 29.08.2021
Ахметов поздравил жителей Донецка с Днем города и выразил уверенность в возвращении мира в регион

Ахметов поздравил жителей Донецка с Днем города и выразил уверенность в возвращении мира в регион

12:46 19.08.2021
В Харьковской области арестанты в СИЗО занимались присвоением денег при помощи фишинга

В Харьковской области арестанты в СИЗО занимались присвоением денег при помощи фишинга

13:23 26.07.2021
Адвокат заявила о психологическом давлении на "Голосеевского стрелка" в СИЗО

Адвокат заявила о психологическом давлении на "Голосеевского стрелка" в СИЗО

14:49 22.06.2021
В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

В Киеве четверо сотрудников СИЗО организовали сбыт наркотиков на территории учреждения

20:10 27.04.2021
Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

14:03 14.04.2021
Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черкасской области двое студентов, имеющих пистолеты, грозили расстрелять одногруппников

В Украине за сутки выявили 9 371 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 26 804 человек, 450 умерло

Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

США ожидают, что в ближайшие дни станет яснее, каковы цели России в отношении Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине осадки утихнут к пятнице

Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе в вопросе Украина–НАТО

В Черниговской области полиция задержала водителя грузовика, причастного к совершению ДТП с 13 погибшими

Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины из-за низкого спроса, направит мощности на другие маршруты

Работа над проектом "Стратегии морской безопасности Украины" завершена

Суд разрешил задержание экс-министра энергетики Демчишина по делу о содействии террористическим организациям

Вертолет, перевозивший начальника штаба обороны Индии, разбился на юге страны

Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение антиолигархического законопроекта на конец января - Совгиря

Саакашвили добился включения телевизора и продолжил лечение - адвокат

Концессионную дорогу Краковец-Броды-Ривне планируют начать строить в 2022 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА