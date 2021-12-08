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12:02 08.12.2021

В Черниговской области полиция задержала водителя грузовика, причастного к совершению ДТП с 13 погибшими

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В Черниговской области полиция задержала водителя грузовика, причастного к совершению ДТП с 13 погибшими

Правоохранители задержали водителя грузовика, причастного к совершению смертельного ДТП в районе с. Брусилов, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области в соцсети Facebook.

"Водитель грузовика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в специализированной палате под стражей полиции. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек)", – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

В настоящее время следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень износа шин транспортных средств.

Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 у с. Брусилов на автодороге Н-27 "Чернигов – Гремяч" произошло столкновение грузового автомобиля DAF с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter "Чернигов - Сосница". В результате ДТП погибли 13 человек, шесть человек травмированы.

Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина на своей странице в Facebook написал, что один из возможных факторов, которые могли привести к ДТП - погодные условия.

В Черниговской области среду, 8 декабря, объявили днем траура по погибшим в ДТП.

Теги: #черниговская_область #дтп
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