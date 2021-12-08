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12:09 08.12.2021

Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе в вопросе Украина–НАТО

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Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе в вопросе Украина–НАТО

Соединенные Штаты Америки никогда не пойдут на поводу ультимативных требований Российской Федерации о пересмотре глобальной повестки дня, в том числе в вопросе евроатлантической интеграции Украины, отмечает лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Американская сторона никогда не согласится на ультимативные требования о пересмотре глобальной повестки дня и устоявшихся международных правил, которые выдвигает российская сторона, в том числе по вопросу об Украине и НАТО", - сказал Арахамия агентству "Интерфакс-Украина" в среду, комментируя видеопереговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина.

По результатам видеовстречи Байден-Путин стало также понятно, что "любые действия по отношению к России и по защите от России будут исключительно совместными и скоординированными для всех в Европе, что и есть ключевая цель президента Байдена – действовать совместно с союзниками, чтобы это было максимально убедительно для России", добавил парламентарий.

По словам народного депутата, Байден четко заявил, что будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также обеспечит усиление всех государств восточного фланга НАТО.

"Мы благодарны американской стороне за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последовательные усилия по обеспечению деэскалации и долговременной стабильности в нашем регионе", - подытожил Арахамия.

Теги: #реакция #сша #арахамия
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