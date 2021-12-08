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11:38 08.12.2021

Суд разрешил задержание экс-министра энергетики Демчишина по делу о содействии террористическим организациям

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Суд разрешил задержание экс-министра энергетики Демчишина по делу о содействии террористическим организациям

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина. Соответствующее постановление суда от 25 ноября 2021 года было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Ходатайство – удовлетворить. Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанное на основании определения следственного судьи лицо не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду, постановившему определение о разрешении на его задержание с целью привода", - указывается в постановлении суда.

Постановление остается действительным в течение шести месяцев с даты принятия.

В тексте постановления не указывается имя подозреваемого, однако отмечается, что 2 декабря 2014 года он вступил в должность министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Отмечается, что Демчишину были отправлены уведомления о подозрении путем вручения сообщения жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства, вручения сообщения взрослому родственнику, а также направления его почтовой связью на последние известные адреса регистрации и проживания.

Кроме того, подозреваемый четыре раза вызывался на допрос к следователю, однако по вызову не явился.

"Отсутствие подозреваемого по адресам регистрации и проживания, а также неявка к следователю для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве, свидетельствуют о сокрытии подозреваемого от органов досудебного расследования, прокурора и суда. Сторона обвинения указывает, что по состоянию на 19 ноября 2021 года местонахождение подозреваемого неизвестно, по информации оперативного подразделения и Государственной пограничной службы Украины подозреваемый находится за пределами Украины, не появляется без уважительных причин по вызову следователя, прокурора", - отмечается в постановлении суда.

Таким образом, учитывая, что Демчишин скрывается от органа досудебного расследования, следственный судья пришел к выводу о наличии правовых оснований для задержания подозреваемого с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 12 ноября 2021 года правоохранители уведомили Демчишина о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Пост министра энергетики он занимал с декабря 2014-го по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Как уточнили в ГБР, поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 гг., а также лишили страну возможности диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.

Кроме того, действия Демчишина привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории государства.

Как пояснили в Офисе генерального прокурора, в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих госпредприятия – "Шахта им. К.И. Киселева" и "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

Теги: #суд #демчишин
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