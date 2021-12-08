В Черкасской области двое студентов, имеющих пистолеты, грозили расстрелять одногруппников

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о предотвращении террористического акта – массового расстрела учащихся в одном из колледжей в Черкасской области.

"Двое студентов местного колледжа через Интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников. Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками", - сообщается на сайте спецслужбы в среду.

Информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте".

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч.1 ст.14 ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных.