Отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой преодолели три региона - глава Минздрава

Уже три региона преодолели отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в среду, это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%.

К этому показателю приблизились Днепропетровская область (49%) и Черкасская область (47%).

При этом, по словам Ляшко, отметку в 50% с полным курсом вакцинации сегодня преодолели только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян. К этому показателю близится Киевская область - почти 49%.