События

10:07 08.12.2021

Отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой преодолели три региона - глава Минздрава

1 мин читать
Отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой преодолели три региона - глава Минздрава

Уже три региона преодолели отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в среду, это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%.

К этому показателю приблизились Днепропетровская область (49%) и Черкасская область (47%).

При этом, по словам Ляшко, отметку в 50% с полным курсом вакцинации сегодня преодолели только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян. К этому показателю близится Киевская область - почти 49%.

Теги: #вакцинация #показатели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 07.12.2021
В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

20:58 06.12.2021
Мэр Нью-Йорка решил ввести обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

Мэр Нью-Йорка решил ввести обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

20:00 06.12.2021
Замруководителя Офиса президента: ожидается, что в Украине до конца года будет сделано 30 млн прививок от COVID-19

Замруководителя Офиса президента: ожидается, что в Украине до конца года будет сделано 30 млн прививок от COVID-19

18:58 06.12.2021
Глава ЕК считает, что для контроля над пандемией COVID-19 к середине 2022 года нужно вакцинировать 70% населения мира

Глава ЕК считает, что для контроля над пандемией COVID-19 к середине 2022 года нужно вакцинировать 70% населения мира

11:17 06.12.2021
Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

11:15 06.12.2021
Невакцинированные от COVID-19 итальянцы столкнулись с ограничениями на фоне приближающихся праздников

Невакцинированные от COVID-19 итальянцы столкнулись с ограничениями на фоне приближающихся праздников

11:11 06.12.2021
В ВСУ двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%

В ВСУ двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%

05:42 06.12.2021
Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

08:29 03.12.2021
Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

16:47 02.12.2021
Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в ФРГ в феврале 2022 г. - Меркель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черкасской области двое студентов, имеющих пистолеты, грозили расстрелять одногруппников

В Украине за сутки выявили 9 371 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 26 804 человек, 450 умерло

Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

США ожидают, что в ближайшие дни станет яснее, каковы цели России в отношении Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черкасской области двое студентов, имеющих пистолеты, грозили расстрелять одногруппников

Вертолет, перевозивший начальника штаба обороны Индии, разбился на юге страны

Россия может сконцентрировать возле Украины в два раза больше сил, чем весной - Нуланд

Финальные собеседования претендентов на пост руководителя САП состоятся 21 декабря

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 267 млн

В Украине за сутки выявили 9 371 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 26 804 человек, 450 умерло

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

8 декабря: Какой сегодня праздник

Два пьяных жителя Харьковщины угнали автомобиль и сбили пешехода, пострадавший третьи сутки без сознания

Антимонопольный комитет не принял решение о разрешении на приобретение "Большевика" Хмельницким и партнерами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА