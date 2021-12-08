Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 267 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 267 млн 182 тыс. 894, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 271 тыс. 668 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 387 тыс. 208 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 791 тыс. 514.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 656 тыс. 822. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 473 тыс. 952 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 157 тыс. 726 заболевших, из них умерли 616 тыс. 18 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 678,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 433 человека, Индии - 339, Бразилии - 2 тыс. 869.