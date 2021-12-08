В Украине за сутки выявили 9 371 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 26 804 человек, 450 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 9 371 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 804 человек, 450 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 07 декабря в Украине: зафиксирован 9 371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников – 175); 199 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 998 человек; летальных исходов – 450; поправилось – 26 804 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 519 981 человек; выздоровело – 3 109 423 человек; летальных исходов – 89 436.

С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведено 25 947 664 прививки.