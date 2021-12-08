За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 7 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, в направлении Майорского наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Новоалександровки наемники произвели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Прицепилевки враг открывал огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.

"По состоянию на 7 часов утра, 8 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.