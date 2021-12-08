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06:49 08.12.2021

Два пьяных жителя Харьковщины угнали автомобиль и сбили пешехода, пострадавший третьи сутки без сознания

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Два пьяных жителя Харьковщины угнали автомобиль и сбили пешехода, пострадавший третьи сутки без сознания

Полиция разоблачила двух жителей Чугуевского района Харьковской области, которые в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле сбили пешехода и скрылись с места ДТП.

"26-летнему молодому человеку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. 16-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла ночью 5 декабря. Около 5:00 в дежурную часть поступило сообщение от медиков о том, что на трассе между Чугуевом и пос.Малиновка обнаружен сбитый пешеход с многочисленными телесными повреждениями. Потерпевшим оказался 19-летний парень. Сейчас он находится без сознания в одной из харьковских больниц.

Полицейские установили, что 16-летний парень подрабатывал на мойке, взял ключи от автомобиля без разрешения владельца и уехал кататься вместе со своим 26-летним товарищем. Они пили алкогольные напитки и по очереди вели машину. Около 3:00 они переехали мост из Чугуева в Малиновку и во время движения старший из них, который был за рулем, увидел пешехода, которого ударом отбросило на обочину. Поняв, что совершили ДТП, угонщики вернулись в Малиновку и бросили машину в посадке за поселком.

Старшему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей младшему подозреваемому.

Теги: #дтп_жертвы #украина #харьков
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