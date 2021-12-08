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05:44 08.12.2021

Антимонопольный комитет не принял решение о разрешении на приобретение "Большевика" Хмельницким и партнерами

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Антимонопольный комитет еще не выносил решения о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения на покупку "Большевика" ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого, сощила глава АМКУ Ольга Пищнская.

"Согласно Закону О приватизации государственного и коммунального имущества, компания в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи должна уплатить стоимость объекта, поскольку иначе будет начисляться неустойка. А 60 дней неуплаты является основанием для расторжения договора",- написала Пищанская в Facebook.

По ее словам, рассмотрение заявления продолжается.

Теги: #большевик #покупка #украина #амку
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