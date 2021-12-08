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04:46 08.12.2021

В Бундестаге пройдут выборы нового канцлера Германии

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В Бундестаге пройдут выборы нового канцлера Германии

Немецкий парламент в среду, 8 декабря соберется на выборы преемника канцлера Ангелы Меркель - как ожидается, им станет социал-демократ Олаф Шольц.

Заседание начнется в 9.00 и продлится 90 минут. Согласно статье 63 конституции ФРГ, канцлера по итогам парламентских выборов выбирает парламент - бундестаг - и предлагает на утверждение президенту Германии. Избран будет тот, кто наберет большинство голосов депутатов - 369. Такое большинство у Шольца есть, поскольку он заручился поддержкой не только собственной Социал-демократической партии Германии СДПГ, но и "Зеленых", а также Свободной демократической партии Германии - именно эти три политические силы составят новую правительственную коалицию. По итогам выборов примерно в 13.30 спикер бундестага объявит имена новых министров - предварительно они уже известны.

Ангела Меркель, пока еще исполняющая обязанности канцлера, уходит с должности по собственной инициативе - после 16 лет у власти она не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах в очередной раз. Меркель почти удалось перебить рекорд "вечного" немецкого канцлера Гельмута Коля - он руководил страной с 1982 по 1998 год в общей сложности 5 тыс. 870 дней. Меркель не хватило совсем немного - если бы 19 декабря она еще оставалась бы у власти, то ее время нахождения в канцлерском кресле составило бы 5 тыс. 871 день.

Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, в юности он изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом. Шольц дважды был депутатом бундестага - с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. С 2007 по 2009 год он занимал должность министра труда в правительстве ФРГ, с 2011 по 2018 год был бургомистром города Гамбург. С марта 2018 года Шольц руководит министерством финансов Германии и одновременно является вице-канцлером ФРГ.

На предвыборных теледебатах Шольца критиковали в первую очередь за отсутствие харизмы и говорили, что он скучный, при этом согласно результатам соцопросов, Шольц выигрывал и голоса зрителей, которые смотрели дебаты, и собственно избирателей.

Коалиционное соглашение представители трех партий подписали накануне, накануне же прошла первая пресс-конференция участников нового правительства. Внешнеполитические взгляды новых министров и нового канцлера пока не известны, но перед выборами Шольц заявлял, что в отношении России Германии нужна Новая восточная политика - это термин, введенный в обращение социал-демократами, канцлером Вилли Брандтом и министром Эгоном Баром. В августовском интервью Deutsche Welle Шольц говорил, что диалог с Россией велся всегда и цели общей безопасности подразумевают контакт и обмен мнениями. По мнению Шольца, в рамках так называемой новой восточной политики России следует признать "верховенство закона, а не того, кто сильнее".

Теги: #бундестаг #канцлер #выборы #германия
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